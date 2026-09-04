Jaunpur News: पूविवि परिसर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश 10 तक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:22 AM IST
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मल्हनी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम तिथि तय कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी परिसर के पाठ्यक्रमों में 10 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक बी.फॉर्मा में दाखिले के लिए सीयूईटी के माध्यम से कराई जा चुकी है। इस पाठ्यक्रम की आगे की काउंसिलिंग प्रक्रिया यूपीटेक के माध्यम से पूरी की जाएगी। ऐसे में बी.फॉर्मा को छोड़कर परिसर में संचालित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए 10 सितंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित के कई पाठ्यक्रमों में अभी सीटें उपलब्ध हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, वे संबंधित विभाग से संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए 10 सितंबर तक दाखिला ले सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्रवेश का अवसर नहीं दिया जाएगा।
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