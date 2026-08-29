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Jaunpur News: बारिश के दाैरान खंभे पर गिरा पेड़ नगर में छह घंटे ठप रही बिजली

Sat, 29 Aug 2026 11:35 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:35 PM IST
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A tree fell on a pole during the rain, electricity in the city was down for six hours
नगर में बिजली के तार पर पेड़ की डाल गिरने से सप्लाई बाधित। संवाद
खेतासराय (जौनपुर)। नगर के डोभी मोहल्ले में शनिवार की दोपहर तेज बारिश के दौरान 11 हजार वोल्ट की लाइन के पोल पर शीशम का पेड़ गिर गया। इससे पूरे नगर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब साढ़े छह घंटे की मशक्कत के बाद शाम साढ़े छह बजे आपूर्ति बहाल हो सकी।
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दोपहर करीब 12 बजे मौसम का मिजाज बदलते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान डोभी मोहल्ले में एचटी लाइन के पोल पर शीशम का पेड़ गिरने से तार टूट गए। इसके चलते नगर की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।
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करीब डेढ़ घंटे बाद बारिश थमने पर लाइनमैन राजू, दयाराम समेत बिजली कर्मचारियों ने फाल्ट की तलाश शुरू की। डोभी में पोल पर पेड़ गिरा मिलने के बाद कर्मचारियों ने पेड़ को काटकर हटाया और टूटे तारों की मरम्मत की। इसके बाद शाम साढ़े छह बजे नगर की बिजली आपूर्ति बहाल हुई। लंबे समय तक बिजली गुल रहने से नगरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जेई संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि तार पर पेड़ की डाल गिरने से नगर की आपूर्ति बाधित हुई थी शाम तक ठीक करवा कर आपूर्ति बहाल कराई गई।
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