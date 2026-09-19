Jaunpur News: अशोक मोदनवाल बने प्रबंधक और राममिलन को अध्यक्ष की जिम्मेदारी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:54 AM IST
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शाहगंज। पश्चिमी कौड़िया स्थित काली चौरा मंदिर में बृहस्पतिवार को शंकर कांवरिया सेवा समिति की बैठक में पुरानी प्रबंध समिति को बर्खास्त करके नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। संरक्षण मंडल के डॉ. राजकुमार, दिनेश कुमार और राममिलन कन्नौजिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व प्रबंध समिति को बर्खास्त करने और तत्काल चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। अशोक कुमार मोदनवाल को समिति का प्रबंधक और राममिलन गौड़ को अध्यक्ष चुना गया। गंगाराम केसरवानी, वासुकी नाथ मोदनवाल और राजेश कुमार ‘राजू’ को उपाध्यक्ष बनाया गया। विजय कुमार सेठ को कोषाध्यक्ष तथा राजेश कुमार जायसवाल और सर्वेश चौरसिया को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, मनोज कुमार अग्रहरी, अभिषेक सेठ, सुनील साहू, रामप्रकाश मोदनवाल, दुर्गा प्रसाद सोनी, अमरनाथ सोनी और रजिंदर कन्नौजिया को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद सदस्यों ने समिति के सेवा कार्यों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
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