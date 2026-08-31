Jaunpur News: 5 करोड़ से 52 सड़कों का होगा कायाकल्प, बजट जारी

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जौनपुर नगर पालिका में 39 वार्ड हैं। हर वार्ड में तीन से पांच हजार की आबादी निवास करती है। कई वार्डों की सड़कें बदहाल होने से वार्डवासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में यह समस्याएं और बढ़ गई है। सड़क पर बने गड्ढे में पानी भरने व कीचड़युक्त होने से हादसों का भी डर बना रहता है। नगर पालिका की ओर से बीते महीने 52 सड़कों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, इसकी स्वीकृति मिल गई है। इन मार्गों के निर्माण में पांच करोड़ खर्च किए जाएंगे। एक महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इन मार्गों की मरम्मत पूर्ण होने के बाद वार्डवासियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

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जौनपुर। नगर पालिका क्षेत्र के बदहाल 52 सड़कों की दशा जल्द सुधरेगी। इसमें 5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। शासन की ओर से बजट भी जारी कर दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। इन मार्गों की मरम्मत होने से 39 वार्डों के लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा।