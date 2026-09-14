Jaunpur News: 240 मेधावियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

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मुख्य अतिथि विधायक नफीस अहमद ने कहा कि आप सभी लोगों के अंदर विशेष प्रतिभा थी। इसको देखते हुए इस संस्था ने आप लोगों को सम्मानित किया है।जब तक आप सफलता के शिखर तक न पहुंच जाएं तब तक संघर्ष करते रहिए। मुख्य वक्ता अध्यक्ष नगर पंचायत मड़ियाहूं रुकसाना कमाल ने कहा कि बच्चों के अंदर के उत्साह को और आगे ले जाएगी। अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष हफीज शाह ने की। समारोह की शुरुआत कुरआन-ए-पाक की तिलावत से हुई। नन्ही बच्ची ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि कमाल फारूकी ने कहा कि यह संस्था पूरे जिले के मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का सराहनीय कार्य कर रही है। डॉ. नोमान खान ने बच्चों को सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता बनाए रखने की सलाह दी। कार्यक्रम को शशांक सिंह रानू ने भी संबोधित किया। सरदार सतनाम सिंह ने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा ही देश को तरक्की की तरफ ले जाएगी। इस दौरान शकील अहमद, अबुजर शेख, हाजी एजाज अहमद, हाजी सैय्यद फरोग, हाजी मो. राशिद, शोएब कलाम, बेलाल खान, तौसीफ अहमद, साकिब अहमद आदि रहे।