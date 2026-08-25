Jaunpur News: 24 घंटे में 109.2 मिमी बारिश, पेड़ गिरने दो घंटे बाधित रहा आवागमन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:17 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:17 PM IST
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जौनपुर। सावन के अंतिम सोमवार की शाम से शुरू हुई रात भर होती रही। आपदा विभाग के विशेषज्ञ प्रदीप कुमार ने बताया कि बीते 24 घंटे में 109.2 मिमी बारिश होने का अनुमान है। बारिश के कारण शहर से गांव तक जगह-जगह जलभराव हो गया।
हालांकि, यह बारिश खेती-किसानी के लिए फायदेमंद है। धान की सूख रही फसल को संजीवनी मिली है। नालियां चोक होने से सड़कों का गंदा पानी भर गया था। राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हुई।
मुफ्तीगंज में बारिश से गिरी कच्चे मकान की दीवार
मुफ्तीगंज क्षेत्र के बेलहरी गांव में मंगलवार की सुबह सात बजे बारिश के दौरान रघुबर मौर्य के कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने से बाइक और कार सहित गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। हादसे के समय परिवार के लोग घर में थे, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पीड़ित के अनुसार दीवार के मलबे में चारपाई, चारा मशीन समेत कई जरूरी घरेलू सामान दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। गांव के लोगों ने मलबा हटाकर सामान को बाहर निकाला।
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शीशम का पेड़ गिरने से दो घंटे बंद रहा जफराबाद-देवकली मार्ग
सिरकोनी के जलालपुर थाना क्षेत्र के सेंधीपुर गांव के पास मंगलवार को शीशम का पेड़ गिरने से जफराबाद-देवकली मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सड़क पर पेड़ गिरने के बाद राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हुई। करीब दो घंटे तक छोटे वाहन भी पेड़ गिरने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। स्थानीय लोगों ने पेड़ को हटाया। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे। सड़क से पेड़ हटवाकर आवागमन बहाल कराया।
थाने के कंप्यूटर कक्ष में भरा पानी
मंगलवार की सुबह हुई बारिश से रामपुर थाना परिसर में जलभराव हो गया। इससे पुलिसकर्मियों और फरियादियों को परेशानी हुई। बारिश का पानी कार्यालय और कंप्यूटर कक्ष तक पहुंच गया था।
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हालांकि, यह बारिश खेती-किसानी के लिए फायदेमंद है। धान की सूख रही फसल को संजीवनी मिली है। नालियां चोक होने से सड़कों का गंदा पानी भर गया था। राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हुई।
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मुफ्तीगंज में बारिश से गिरी कच्चे मकान की दीवार
मुफ्तीगंज क्षेत्र के बेलहरी गांव में मंगलवार की सुबह सात बजे बारिश के दौरान रघुबर मौर्य के कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने से बाइक और कार सहित गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। हादसे के समय परिवार के लोग घर में थे, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पीड़ित के अनुसार दीवार के मलबे में चारपाई, चारा मशीन समेत कई जरूरी घरेलू सामान दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। गांव के लोगों ने मलबा हटाकर सामान को बाहर निकाला।
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शीशम का पेड़ गिरने से दो घंटे बंद रहा जफराबाद-देवकली मार्ग
सिरकोनी के जलालपुर थाना क्षेत्र के सेंधीपुर गांव के पास मंगलवार को शीशम का पेड़ गिरने से जफराबाद-देवकली मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सड़क पर पेड़ गिरने के बाद राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हुई। करीब दो घंटे तक छोटे वाहन भी पेड़ गिरने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। स्थानीय लोगों ने पेड़ को हटाया। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे। सड़क से पेड़ हटवाकर आवागमन बहाल कराया।
थाने के कंप्यूटर कक्ष में भरा पानी
मंगलवार की सुबह हुई बारिश से रामपुर थाना परिसर में जलभराव हो गया। इससे पुलिसकर्मियों और फरियादियों को परेशानी हुई। बारिश का पानी कार्यालय और कंप्यूटर कक्ष तक पहुंच गया था।