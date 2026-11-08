Jalaun News: उधार के 25 हजार रुपये मांगने पर युवक को पीटा, 12 हजार रुपये छीनने का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:09 PM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:09 PM IST
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कोंच। उधार दिए गए 25 हजार रुपये वापस मांगने पर युवक के साथ मारपीट और रुपये छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ बीएनएस और एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
ग्राम तीतरा खलीलपुर निवासी देशराज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब एक साल पहले उसने ग्राम बस्ती निवासी मलखान पुत्र चेतराम को 25 हजार रुपये उधार दिए थे। इसके बदले मलखान ने दो चेक दिए थे, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका।
आरोप है कि छह नवंबर को मलखान ने उसे रुपये देने के लिए घर बुलाया। वहां पहुंचने पर उसे अंदर ले जाकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई। मलखान ने डंडे से उसके सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद बशीर और अजमेरी को भी बुला लिया। तीनों ने जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की और जेब में रखे 12 हजार रुपये छीन लिए। आरोप है कि इस दौरान उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया।
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पुलिस ने देशराज की तहरीर पर मलखान, बशीर और अजमेरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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ग्राम तीतरा खलीलपुर निवासी देशराज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब एक साल पहले उसने ग्राम बस्ती निवासी मलखान पुत्र चेतराम को 25 हजार रुपये उधार दिए थे। इसके बदले मलखान ने दो चेक दिए थे, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका।
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आरोप है कि छह नवंबर को मलखान ने उसे रुपये देने के लिए घर बुलाया। वहां पहुंचने पर उसे अंदर ले जाकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई। मलखान ने डंडे से उसके सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद बशीर और अजमेरी को भी बुला लिया। तीनों ने जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की और जेब में रखे 12 हजार रुपये छीन लिए। आरोप है कि इस दौरान उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया।
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पुलिस ने देशराज की तहरीर पर मलखान, बशीर और अजमेरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।