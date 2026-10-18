Jalaun News: मट्ठा बनाते समय मशीन से लगा करंट, महिला की मौत

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करसान गांव निवासी बलवीर पाल की पत्नी संजू देवी (38) शनिवार सुबह घर में दही से मट्ठा बना रही थीं। इसी दौरान मशीन से करंट लगने पर वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। कुछ देर बाद घर लौटे पति ने उन्हें बेसुध देखा तो मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। संजू देवी के दो बच्चे शिवा और शिवानी हैं। मां की मौत से परिवार में शोक है। शहर कोतवाली प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि महिला की करंट लगने से मौत की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। विज्ञापन

करसान गांव निवासी बलवीर पाल की पत्नी संजू देवी (38) शनिवार सुबह घर में दही से मट्ठा बना रही थीं। इसी दौरान मशीन से करंट लगने पर वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। कुछ देर बाद घर लौटे पति ने उन्हें बेसुध देखा तो मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। संजू देवी के दो बच्चे शिवा और शिवानी हैं। मां की मौत से परिवार में शोक है। शहर कोतवाली प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि महिला की करंट लगने से मौत की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

उरई। शहर कोतवाली क्षेत्र के करसान गांव में शनिवार सुबह मट्ठा बनाते समय मशीन से करंट लगने से महिला की मौत हो गई। घटना के समय पति गांव गया हुआ था। घर लौटने पर पत्नी को बेसुध पड़ा देख उसे मेडिकल कॉलेज ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।