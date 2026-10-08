Jalaun News: 75 साल से पक्की सड़क का इंतजार, ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार

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संवाद न्यूज एजेंसीकालपी। तहसील क्षेत्र के इमिलिया खुर्द गांव के ग्रामीण करीब 75 वर्षों से पक्की सड़क निर्माण की राह देख रहे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जोल्हूपुर-मदारीपुर मार्ग से गांव तक पक्की सड़क बनवाने की मांग की है।ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से अब तक गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। बरसात के दिनों में रास्ता खराब होने से आवागमन प्रभावित हो जाता है। गांव के सैकड़ों छात्र-छात्राओं को भी विद्यालय आने-जाने में परेशानी उठानी पड़ती है।ग्रामीणों के अनुसार गांव वन विभाग के अधीन होने के कारण सड़क समेत अन्य विकास कार्यों में अड़चन आ रही है। वन विभाग के गाटा संख्या 147 में सड़क निर्माण के लिए राजस्व विभाग में बंजर के नाम दर्ज सरकारी भूमि से संबंधित प्रक्रिया को लेकर पूर्व में भी अधिकारियों से मांग की जा चुकी है।सुनील कुमार, देवेंद्र पाल, दलवीर, प्रदीप, बाबूराम, रमेश और लल्लन समेत ग्रामीणों ने डीएम से मामले का संज्ञान लेकर पीडब्ल्यूडी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है।