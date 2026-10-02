Jalaun News: खाद्य विभाग ने मिठाई-पनीर समेत 11 नमूने लिए

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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उरई के कोंच बस स्टैंड स्थित गहोई स्वीट्स एंड बेकर्स से बेसन के लड्डू का नमूना लिया। हरदोई गूजर स्थित मां कामाख्या स्वीट्स एंड बेकर्स से पनीर का नमूना लिया गया। कोंच में जयप्रकाश नगर स्थित ढपली स्वीट्स से पेड़ा, गांधी नगर स्थित संतोष स्वीट्स हाउस से पनीर और रेलवे क्रॉसिंग के पास पुरानी हवेली की बिरयानी से चटनी का नमूना लिया गया। तीतरा खलीलपुर स्थित नरेंद्र सिंह यादव उर्फ नत्थू की डेयरी से भी पनीर का नमूना लिया गया। जालौन तहसील में तहसील रोड स्थित सूजल मिष्ठान भंडार एवं दूध विक्रेता से दूध बर्फी का नमूना लिया गया।कुठौंद में औरैया रोड स्थित राजेश कुमार तिवारी के प्रतिष्ठान से पनीर तथा माधौगढ़ रोड स्थित नव्या स्वीट्स एंड बेकर्स से खोया का नमूना लिया गया। कालपी में टरननगंज स्थित मोहम्मद सफीक अंसारी के प्रतिष्ठान से बूंदी के लड्डू और प्रदीप सोनी के प्रतिष्ठान से मिल्क केक का नमूना लिया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी 11 नमूनों को जांच के लिए संबंधित प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट में नमूने मानकों के विपरीत पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश प्रसाद, कन्हैया लाल यादव, सुनील कुमार, अनिल कुमार कटियार और झनकार सिंह शामिल रहे।