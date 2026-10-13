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Jalaun News: आटा बस स्टैंड पर दो बाइकों की भिड़ंत, युवक गंभीर घायल

Tue, 13 Oct 2026 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:06 AM IST
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Two motorcycles collide at Aata bus stand; young man critically injured.
आटा। बस स्टैंड पर दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के कारण दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। छौंक गांव निवासी किशन (25) उरई से अपने घर जा रहा था। सधारा गांव निवासी शिवकुमार (40) हाईवे पार कर रहे थे। तभी दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से किशन उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। वह लहूलुहान हो गया। मौके पर उप निरीक्षक राकेश कुमार पहुंचे। उन्होंने गंभीर घायल किशन को एंबुलेंस से उरई भिजवाया। शिवकुमार का नजदीकी अस्पताल में उपचार कराया गया।
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