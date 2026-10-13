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Jalaun News: डीएलएड परीक्षा में 68 अभ्यर्थी अनुपस्थित

Tue, 13 Oct 2026 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:07 AM IST
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68 candidates absent from D.El.Ed. exam.
उरई। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गईं। पहले दिन 2024 बैच के बैक पेपर में पंजीकृत 566 अभ्यर्थियों में से 512 ने परीक्षा दी, जबकि 54 अनुपस्थित रहे। वर्ष 2023 बैच में 54 में से 41 अभ्यर्थी उपस्थित और 13 अनुपस्थित रहे। वहीं, 2022 बैच के तीन अभ्यर्थियों में से दो ने परीक्षा दी और एक गैरहाजिर रहा। तीनों बैचों में कुल 623 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें 555 ने परीक्षा दी और 68 अनुपस्थित रहे। डायट प्राचार्य अश्वनी प्रताप सिंह ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज समेत अन्य परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। (संवाद)
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