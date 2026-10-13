फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Two arrested for threatening with a pistol after being confronted for kicking a buffalo.

Jalaun News: भैंस को लात मारने पर टोका तो पिस्टल दिखाकर धमकाया, दो गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 12:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Two arrested for threatening with a pistol after being confronted for kicking a buffalo.
कदौरा। भैंस को लात मारने का विरोध करने पर पिस्टल दिखाकर धमकाने वाले हमीरपुर जिले के दो युवकों को पीआरवी ने पीछा कर पकड़ लिया। उनके कब्जे से पिस्टल, दो कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को कदौरा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
विज्ञापन


रविवार रात कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला गांव निवासी सोहन लाल भैंस चराकर घर लौट रहे थे। पावर हाउस चतेला के पास कदौरा की ओर से बिना नंबर की बाइक पर आए दो युवकों ने उनकी भैंस को लात मार दी। विरोध करने पर दोनों ने पिस्टल दिखाकर धमकाया और कदौरा की ओर भाग निकले। सोहन लाल की सूचना पर पीआरवी 8835 की टीम ने उनसे संपर्क कर साथ लिया और आरोपियों का पीछा शुरू किया।
विज्ञापन

टीम ने अनीस पेट्रोल पंप कदौरा के पास दोनों युवकों को रोककर तलाशी ली तो पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक मिली। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हमीरपुर जिले के भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव निवासी प्रेम सिंह और जलालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी भेड़ी गांव निवासी विजय सिंह के रूप में हुई। कदौरा पुलिस ने बरामदगी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ राजेश कमल का कहना है कि मामले में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed