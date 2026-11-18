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सीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि 14 नवंबर को ग्राम कुसमरा में राजेश कुमार सलोनिया की हत्या के मामले में उनके पुत्र की तहरीर पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई थीं। मंगलवार सुबह सूचना मिली कि आरोपी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंडर ओवरब्रिज के पास बाइक से भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ग्राम औरैखी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने लगे।पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में निखिल और संदीप के पैर में गोली लगी। दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया।इसके बाद पुलिस ने उरगांव-पहाड़पुरा तिराहा पुलिया के पास से मुकदमे में वांछित मुख्य आरोपी कुसमरा निवासी राजकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजकुमार ने बताया कि राजेश सलोनिया पॉक्सो एक्ट के एक मुकदमे में गवाह थे। इसी रंजिश के चलते उसने साथियों के साथ मिलकर 14 नवंबर को फावड़े और हथौड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।पुलिस ने राजकुमार की निशानदेही पर पर्वतपुरा और कुसमरा के बीच नहर पुलिया की दाहिनी पटरी पर झाड़ियों में बड़े पत्थर के नीचे छिपाकर रखा गया खून से सना लोहे का हथौड़ा और वारदात के समय पहनी गई दो खून लगी शर्ट बरामद कीं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।दो आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जबकि उनके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। - अजय कुमार,सीओ जालौन।लगातार वारदातों से पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवालजिले में लगातार हो रही हत्या और अन्य आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व बीडीसी सदस्य राजेश कुमार सलोनिया की हत्या के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा तो कर दिया, लेकिन वारदातों को रोकने में पुलिस की सक्रियता पर सवाल बरकरार हैं। इससे पहले भी जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हत्या, चोरी और अन्य घटनाएं सामने आती रही हैं। कई मामलों में घटना होने के बाद पुलिस खुलासे और गिरफ्तारी के लिए सक्रिय होती है।