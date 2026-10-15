Jalaun News: मारपीट के आरोप के बाद तीन सिक्योरिटी गार्ड जिला अस्पताल से हटाए

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घटना के बाद सीएमएस डॉ. जेजे राम ने विनय कुमार, सौरभ यादव, आर्यन सलोनिया व प्रद्युम्न यादव को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई के लिए संबंधित फर्म को पत्र लिखने की चेतावनी दी गई थी। विनय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया था कि 26 अगस्त की रात करीब साढ़े 12 बजे घर जाने के लिए कहने पर सौरभ यादव, आर्यन सलोनिया, प्रद्युम्न यादव और दो अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए थे। सीएमएस ने मामले में निगम को पत्र लिखा था, जिसके बाद तीन गार्डों को जिला अस्पताल से हटा दिया गया।

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उरई। जिला अस्पताल में 26 अगस्त की रात सिक्योरिटी गार्डों के बीच हुए विवाद के बाद तीन गार्डों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश भूतपूर्व कर्मचारी कल्याण निगम लिमिटेड झांसी ने सौरभ यादव, आर्यन सलोनिया और प्रद्युम्न यादव को हटाकर उनकी जगह सिद्धपाल सिंह और राजेश कुमार की तैनाती की है।