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Jalaun News: 32 लाख से होगी तीन किलोमीटर की सड़क की विशेष मरम्मत

Thu, 15 Oct 2026 01:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:54 AM IST
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0rai orai news
उरई। बगिया से अटरिया गांव को जोड़ने वाले तीन किलोमीटर लंबे मार्ग की बदहाली से परेशान ग्रामीणों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। सड़क पर करीब एक हजार से अधिक गड्ढे होने से लोगों को रोजाना आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। अब 32 लाख रुपये से मार्ग की विशेष मरम्मत कराई जाएगी। इससे ग्रामीणों को उम्मीद है कि लंबे समय से चली आ रही समस्या से जल्द निजात मिलेगी और हादसों का खतरा भी कम होगा।
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नसीरपुर और अटरिया गांवों को को जोड़ने वाला यह मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे होने से वाहन चालकों को संभलकर निकलना पड़ता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए रास्ता और भी जोखिम भरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। अब विशेष मरम्मत की जानकारी मिलने के बाद लोगों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही बदहाल सड़क से राहत मिलेगी।
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ग्रामीण सतपाल सिंह, सोनू और मनोज ने बताया कि सड़क की खराब हालत के कारण रोजाना लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। गड्ढों के कारण वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने कहा कि 32 लाख रुपये से विशेष मरम्मत होने की जानकारी से राहत मिली है।
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पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मार्ग को जल्द गड्ढामुक्त कराया जाएगा।
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