Jalaun News: डामरीकरण ने रोकी हाईवे की रफ्तार, पांच घंटे जाम

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नेशनल हाईवे-27 पर हाईवे प्राधिकरण की ओर से जोल्हूपुर से कालपी के बीच सड़क सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण कराया जा रहा है। इसके लिए ठेकेदार ने एक तरफ की पूरी लेन बंद कर दी है। दूसरी लेन से दोनों दिशाओं के वाहनों को बारी-बारी से निकाला जा रहा है। यातायात का दबाव बढ़ने और वाहनों को नियंत्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था न होने से जाम की समस्या गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सुबह से देर रात तक वाहन रेंगते रहते हैं। कई बार दस मिनट का रास्ता तय करने में एक घंटे तक लग रहा है।एंबुलेंस फंसी, मरीज की बढ़ी परेशानीबुधवार को जाम में गंभीर मरीज को लेकर जा रही एक एंबुलेंस करीब आधे घंटे तक फंसी रही। चालक ने हूटर बजाकर रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वाहनों की लंबी कतारों के कारण उसे निकलने की जगह नहीं मिली। बाद में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से एंबुलेंस को बाहर निकाला जा सका। जाम में स्कूल बसें, यात्री वाहन और जरूरी काम से निकले लोग भी फंसे रहे। भीषण गर्मी में यात्रियों को वाहनों के भीतर बैठे रहना पड़ा।सूचना बोर्ड और संकेतक तक नहीं लगाएलोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत जरूरी है, लेकिन इसके साथ यातायात के सुचारु संचालन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आरोप है कि कार्यस्थल पर पर्याप्त सूचना बोर्ड, मार्ग परिवर्तन के संकेतक और यातायात नियंत्रण के इंतजाम नहीं किए गए हैं। रात में रिफ्लेक्टर और चेतावनी संकेतकों की कमी से दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। ट्रक चालक सुनील कुमार ने बताया कि वह सुबह आठ बजे कानपुर से निकला था, लेकिन कालपी पहुंचने पर करीब तीन घंटे तक जाम में फंसा रहा। स्थानीय व्यापारी रामकिशोर गुप्ता ने कहा कि हाईवे पर जाम के कारण दुकानों तक ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सड़क से उड़ती धूल के कारण सामान भी खराब हो रहा है।जल्द अतिरिक्त पुलिस बल लगाने का दावाहाईवे के क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तम सिंह से इस संबंध में बात की गई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं, पुलिस का कहना है कि कार्यदायी संस्था को जाम न लगने देने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।