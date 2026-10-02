Jalaun News: रात में शहर की सफाई देखने निकले डीएम
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:43 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:43 AM IST
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उरई। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बुधवार रात व बृहस्पतिवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी समीर ने बुधवार रात शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर तैनात सफाई मित्रों से बातचीत कर सफाई कार्य और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। साथ ही अभियान को लगातार और गंभीरता से चलाने के निर्देश दिए।
डीएम के निर्देश पर जिले के सभी नगर निकायों और पंचायतों में रातभर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। बाजारों, मुख्य मार्गों, चौराहों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों, नालियों और आवासीय क्षेत्रों में सफाई कर कूड़ा एकत्र किया गया और उसका निस्तारण कराया गया। अभियान में नगर निकायों के उपलब्ध संसाधनों और कर्मचारियों को लगाया गया। (संवाद)
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डीएम के निर्देश पर जिले के सभी नगर निकायों और पंचायतों में रातभर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। बाजारों, मुख्य मार्गों, चौराहों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों, नालियों और आवासीय क्षेत्रों में सफाई कर कूड़ा एकत्र किया गया और उसका निस्तारण कराया गया। अभियान में नगर निकायों के उपलब्ध संसाधनों और कर्मचारियों को लगाया गया। (संवाद)
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