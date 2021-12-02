Jalaun News: अंतिम विदाई में छलकीं आंखें, बीमार बेटे को लेने नोएडा गए थे पिता

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हरिशरण का शव शुक्रवार को घर पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी ज्योति, बेटियां राधिका, रिचा और मानसी का रो-रोकर बुरा हाल था। रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग भी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए घर पहुंचते रहे। कुछ देर बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। गमगीन माहौल में परिजनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।बेटे को बाहर निकाला, खुद आग में फंस गएहरिशरण मंगलवार को बेटे ओम की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर उसे लेने नोएडा गए थे। बुधवार रात दोनों स्लीपर बस से उरई लौट रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान हरिशरण ने बीमार बेटे को खिड़की से बाहर कुदा दिया। ओम घायल अवस्था में बाहर निकल गया, लेकिन हरिशरण खुद बस से बाहर नहीं निकल सके और आग की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई।जिस बेटे के लिए गए थे, उसे बचाकर लौटे नहींशुक्रवार को अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के लोग बार-बार उस घटना को याद कर भावुक होते रहे। परिजनों के मुताबिक, हरिशरण बेटे को घर लाने के लिए नोएडा गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। हादसे में बेटे की जान बच गई, लेकिन पिता हमेशा के लिए परिवार से दूर हो गए। अंतिम विदाई के समय मौजूद लोगों की आंखें नम थीं।