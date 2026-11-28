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घर के अंदर जंगली जानवर को देखकर परिजन सहम गए। शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बारहसिंगा को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया।जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे बारहसिंगा भटकते हुए गांव निवासी रामप्रसाद के घर में घुस गया। अचानक जंगली जानवर को सामने देखकर घर के लोग घबरा गए। कुछ ही देर में इसकी जानकारी पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी।मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सतर्कता बरतते हुए बारहसिंगा को सुरक्षित बाहर निकाला। वन विभाग नैनापुर के वन दरोगा ने बताया कि बारहसिंगा को रेस्क्यू करने के बाद जंगल की ओर छोड़ दिया गया है। वन्यजीव के सुरक्षित निकल जाने और किसी प्रकार की जनहानि न होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।