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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Seven trains on the Jhansi-Kanpur rail section are running hours late, leaving passengers distressed.

Jalaun News: झांसी-कानपुर रेलखंड पर सात ट्रेनें घंटों लेट, यात्री परेशान

Sun, 25 Oct 2026 01:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:00 AM IST
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Seven trains on the Jhansi-Kanpur rail section are running hours late, leaving passengers distressed.
उरई। झांसी-कानपुर रेलखंड पर ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। शनिवार को मुंबई, गोरखपुर और गुजरात की ओर से आने वाली सात ट्रेनें एक से आठ घंटे से अधिक की देरी से उरई पहुंचीं।
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मुंबई से बनारस जाने वाली स्पेशल ट्रेन (04225) सबसे ज्यादा आठ घंटे 29 मिनट की देरी से पहुंची। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली दैनिक स्पेशल (01079) चार घंटे 39 मिनट, गोरखपुर से मुंबई जाने वाली दैनिक स्पेशल (01080) पांच घंटे देरी से आई। उधर, उधना जाने वाली स्पेशल (09094) दो घंटे 28 मिनट, अहमदाबाद से दरभंगा जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस (19165) दो घंटे 17 मिनट लेट रही।
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इसी तरह उधना से सूबेदारगंज जाने वाली स्पेशल (04156) चार घंटे 36 मिनट और चर्लापल्ली से गोरखपुर जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस (22075) एक घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंची। देरी के कारण कई यात्रियों को रात तक स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है।
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झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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