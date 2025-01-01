Jalaun News: पानी के तेज बहाव में कटी सड़क, गड्ढे में पलटा ई-रिक्शा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:41 AM IST
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आटा। आटा-अकोढ़ी मार्ग पर स्थित पक्के तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क के ऊपर से तेज बहाव के साथ निकल रहा है। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े छह बजे चमारी से संदी की ओर जा रहा ई-रिक्शा पानी के बहाव में असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। चालक ने समय रहते रिक्शे से कूदकर अपनी जान बचा ली।
आटा थाना क्षेत्र के चमारी निवासी ई-रिक्शा चालक शिवा (24) के हादसे में बाल-बाल बचने के बाद आसपास से गुजर रहे राहगीर मौके पर पहुंचे और ई-रिक्शे को सीधा कराया। गनीमत रही कि वाहन पानी से भरे गहरे गड्ढे में नहीं गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
ग्रामीणों के अनुसार, आटा-अकोढ़ी मार्ग पर करीब 600 मीटर हिस्से का निर्माण तीन माह पहले लगभग आठ लाख रुपये की लागत से कराया गया था। लगातार बारिश के बाद तालाब का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। इससे कई स्थानों पर सड़क कट गई और गहरे गड्ढे हो गए हैं। तेज बहाव के कारण वाहन चालकों को गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है।
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बारिश कम होते ही सड़क पर हुए गड्ढों को भरवाकर मरम्मत का काम कराया जाएगा।
अतुल पाल, जेई, पीडब्ल्यूडी
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आटा थाना क्षेत्र के चमारी निवासी ई-रिक्शा चालक शिवा (24) के हादसे में बाल-बाल बचने के बाद आसपास से गुजर रहे राहगीर मौके पर पहुंचे और ई-रिक्शे को सीधा कराया। गनीमत रही कि वाहन पानी से भरे गहरे गड्ढे में नहीं गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
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ग्रामीणों के अनुसार, आटा-अकोढ़ी मार्ग पर करीब 600 मीटर हिस्से का निर्माण तीन माह पहले लगभग आठ लाख रुपये की लागत से कराया गया था। लगातार बारिश के बाद तालाब का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। इससे कई स्थानों पर सड़क कट गई और गहरे गड्ढे हो गए हैं। तेज बहाव के कारण वाहन चालकों को गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है।
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बारिश कम होते ही सड़क पर हुए गड्ढों को भरवाकर मरम्मत का काम कराया जाएगा।
अतुल पाल, जेई, पीडब्ल्यूडी