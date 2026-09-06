Jalaun News: मूसलाधार बारिश में चार कच्चे मकान ढहे

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शनिवार सुबह वीर सिंह बरार का कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मकान गिरता देख परिजनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि घर में रखा राशन, कपड़े, बर्तन और साइकिल मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। इसी तरह अच्छे लाल और उनके छोटे भाई छोटेलाल का कच्चा मकान भी बारिश और सीलन के कारण ढह गया। मकान गिरने से दोनों भाइयों के घर का राशन और दैनिक उपयोग का सामान मलबे में दब गया। वहीं मेवा लाल वर्मा के कच्चे मकान की सामने की दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे के समय दीवार के पास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

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मुहम्मदाबाद। डकोर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश गरीब परिवारों के कच्चे आशियानों पर कहर बनकर टूट रही है। शनिवार सुबह कस्बे में चार कच्चे मकान भरभराकर गिर गए। मलबे में दबकर राशन, कपड़े, बर्तन, साइकिल समेत गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया। गनीमत रही कि किसी हादसे में जनहानि नहीं हुई।