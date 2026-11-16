Jalaun News: रामपुरा थाने में एक साथ तैनात किए गए चार उपनिरीक्षक समेत 11 पुलिसकर्मी

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तबादला सूची के अनुसार, रविकांत वर्मा को पुलिस लाइन से रामपुरा में कस्बा इंचार्ज, प्रवेश कुमार और विनोद कुमार को पुलिस लाइन से रामपुरा थाने भेजा गया है। नीरज कुमार को पेशी कालपी से कदौरा थाने और शिवकरन सिंह को डकोर थाने से पुलिस लाइन भेजा गया है। संतोष कुमार को माधौगढ़ थाने से पुलिस लाइन और जयकिशोर को जालौन थाने से पुलिस लाइन भेजा गया है।मुख्य आरक्षियों में राघवेंद्र सिंह, संदीप कुमार, उमाशंकर यादव और विनय कुमार को पुलिस लाइन से रामपुरा में तैनाती दी गई है। सद्दाम हुसैन और उदय प्रताप को भी पुलिस लाइन से रामपुरा भेजा गया है। वहीं, रामू यादव को कदौरा से कालपी और दर्पण कुमार को साइबर सेल से सर्विलांस सेल भेजा गया है।इसके अलावा मुख्य आरक्षी राजकुमार का यूपी-112 से कालपी थाने में किया गया स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें एट थाने में रखा गया है। गोकरन सिंह का डीसीआरबी से जालौन थाने में किया गया स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें एसपी के वाचक कार्यालय में तैनाती दी गई है। (संवाद)