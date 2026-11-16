Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   orai orai news

Jalaun News: पोस्टर लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल

Mon, 16 Nov 2026 10:00 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 10:00 PM IST
विज्ञापन
orai orai news
कोंच। नदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम ईश्वरी में पोस्टर लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। रविवार को हुई घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
विज्ञापन

रविवार शाम गांव में आजाद समाज पार्टी के कुछ समर्थक पोस्टर चिपका रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव का एक युवक मौके पर पहुंचा और पोस्टर फाड़ दिए। विरोध करने पर उसने जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि परिवार की महिलाओं और युवतियों के साथ भी मारपीट की गई। वहीं, पुलिस से शिकायत करने पर युवक के भाई द्वारा गांव में चैन से न रहने देने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष नदीगांव विवेक मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर विशाल का शांतिभंग में चालान किया गया है। विवाद में शामिल अन्य लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed