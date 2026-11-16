Jalaun News: पोस्टर लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल

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रविवार शाम गांव में आजाद समाज पार्टी के कुछ समर्थक पोस्टर चिपका रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव का एक युवक मौके पर पहुंचा और पोस्टर फाड़ दिए। विरोध करने पर उसने जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि परिवार की महिलाओं और युवतियों के साथ भी मारपीट की गई। वहीं, पुलिस से शिकायत करने पर युवक के भाई द्वारा गांव में चैन से न रहने देने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।थानाध्यक्ष नदीगांव विवेक मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर विशाल का शांतिभंग में चालान किया गया है। विवाद में शामिल अन्य लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)