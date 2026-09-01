Jalaun News: 60 घंटे बाद भी पहूज नदी में लापता हुए युवक का नहीं चला पता

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सोमवार को सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद की मौजूदगी में कैलिया थानाध्यक्ष अवनीश कुमार पटेल और नदीगांव थानाध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने पुलिस बल के साथ नाव से नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। नदी में अथाह पानी और तेज बहाव के कारण खोज अभियान में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन का दायरा करीब 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है।टीम सलैया बुजुर्ग से नदीगांव होते हुए रेढ़र थाना क्षेत्र तक युवक की तलाश कर रही है। एसडीआरएफ, फ्लड टीम और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार अभियान में जुटी हुई है। गौरतलब है कि कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया बुजुर्ग निवासी हरीशंकर कौरव (28) उर्फ हरी बृहस्पतिवार शाम पहूज नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव में लापता हो गया था। 60 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से परेशान हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। (संवाद)