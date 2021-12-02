Jalaun News: ईको की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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मंगलवार को ईको गाड़ी नदीगांव से रावतपुरा की ओर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से रावतपुरा की ओर से कोंच आ रहे बाइक सवार धृतराज सिंह (50) निवासी ग्राम कुदरा खुर्द, कोतवाली कोंच की ईको गाड़ी से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धृतराज के सिर में गंभीर चोट आई। घायल अवस्था में उन्हें सीएचसी नदीगांव पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।नदीगांव पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की सूचना से घर में कोहराम चल गया। मृतक के एक पुत्र है।एक साल पहले भाई की मौत के बाद परिवार समेत गांव आ गया था धृतराज सिंह इस परिवार में एक साल के भीतर यह दूसरी बड़ी घटना है। धृतराज सिंह पहले अपने परिवार के साथ बाहर रहता था। करीब एक साल पहले बीमारी के चलते उसके बड़े भाई जगजीत सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद धृतराज अपने परिवार को लेकर गांव आ गया था और परिवार की गाड़ी चलाकर भरण-पोषण कर रहा था। अब उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक साल के भीतर दो भाइयों की मौत से परिवार सदमे में है।