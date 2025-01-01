Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   A rabid dog bit four people, including a council member.

Jalaun News: पागल कुत्ते ने सभासद समेत चार लोगों को काटा

Wed, 11 Nov 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
A rabid dog bit four people, including a council member.
फोटो -02 घायल सभासद गजेंद्र सिंह यादव गुड्डा। संवाद
उरई/एट। दीपावली पर रविवार देर शाम बाजार में खरीदारी कर रहे सभासद समेत चार लोगों को काट लिया। लोग खुद को बचाने के लिए दुकानों में छिपते नजर आए।
विज्ञापन


एट नगर पंचायत क्षेत्र में रविवार देर शाम लोग दीपावली की खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला शुरू कर दिया। कुत्ते ने वार्ड नंबर सात के सभासद गजेंद्र सिंह यादव उर्फ गुड्डा, रमाकांत और यश कुमार आर्या समेत चार स्थानीय लोगों को काटकर घायल कर दिया। अचानक हुए हमले से बाजार और आसपास के रिहाइशी इलाके में दहशत फैल गई।


घटना के बाद घायलों को आनन-फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के साथ प्राथमिक उपचार दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार, सभी घायल खतरे से बाहर हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

फोटो -02 घायल सभासद गजेंद्र सिंह यादव गुड्डा। संवाद

फोटो -02 घायल सभासद गजेंद्र सिंह यादव गुड्डा। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed