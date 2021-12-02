Jalaun News: एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत

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जिला बांदा के जितरामऊ निवासी अतुल सोनी (25) मोहल्ले के दोस्त रोहित पाल (26) के साथ गुरुग्राम में रहकर डिलीवरी बॉय का काम करते थे। दोनों रविवार रात बाइक से घर लौट रहे थे। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 216.9 के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।एक्सप्रेसवे एंबुलेंस सेवा ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने अतुल सोनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि रोहित पाल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही दोनों के परिजनों में कोहराम मच गया। सीओ अंबुज यादव का कहना है कि बाइक डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई है। जांच की जा रही है।