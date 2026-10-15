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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Married woman hangs herself after dispute involving children.

Jalaun News: बच्चों के विवाद के बाद विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान

Thu, 15 Oct 2026 01:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:46 AM IST
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Married woman hangs herself after dispute involving children.
सिरसा कलार। थाना क्षेत्र के दहेलखंड गांव में बुधवार सुबह बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद ससुर से कहासुनी होने पर एक विवाहिता ने फंदा लगाकर जान दे दी। उसका शव घर की ऊपरी मंजिल पर बने रसोईघर में लटका मिला। बेटी के रोने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई।
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दहेलखंड गांव निवासी भूरे की पत्नी शिवानी (23) की शादी करीब चार साल पहले हुई थी। उसकी तीन साल की बेटी है। बताया गया कि बुधवार सुबह जेठानी की बेटी और शिवानी की बेटी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर शिवानी की अपने ससुर से कहासुनी हो गई। इसके बाद सुबह करीब सात बजे उसने घर की ऊपरी मंजिल पर बने रसोईघर में छत के कुंदे से साड़ी का फंदा लगा लिया।
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काफी देर तक बेटी के रोने पर परिजनों और पड़ोसियों का ध्यान घर की ओर गया। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद होने पर शिवानी के जेठ राजेश पड़ोसियों की छत के रास्ते ऊपर पहुंचे। वहां रसोईघर में शिवानी का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कराया। फील्ड यूनिट ने साक्ष्य जुटाए। शादी के सात साल के भीतर मौत होने के कारण नायब तहसीलदार कालपी की मौजूदगी में पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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