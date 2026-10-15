Jalaun News: पोल से टकराकर खंदक में पलटा लोडर, चालक घायल

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कालपी थाना क्षेत्र के कुरहना गांव निवासी हरेंद्र (35) लोडर से भाड़ा लेकर कानपुर देहात के ग्राम चौरा गया था। रात करीब साढ़े नौ बजे आटा में पानी की टंकी के पास अचानक जानवरों का झुंड सामने आने से चालक नियंत्रण खो बैठा और लोडर बिजली के पोल से टकराकर खंदक में पलट गया। पुलिस ने चालक को बाहर निकलवाने के बाद लोडर को भी खंदक से बाहर कराया। आटा-इटौरा मार्ग पर सड़क किनारे खड़े करीब डेढ़ दर्जन बिजली के पोल हादसों का सबब बने हुए हैं। सड़क निर्माण के दौरान इन पोलों को हटाया नहीं गया, जिससे आए दिन वाहन इनसे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली के पोलों को हटवाकर सुरक्षित स्थान पर लगवाने की मांग की है।आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि घायल चालक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।