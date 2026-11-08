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Jalaun News: गैस सिलिंडर में आग से गृहस्थी का सामान राख

Sun, 08 Nov 2026 08:08 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:08 PM IST
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Household goods reduced to ashes due to gas cylinder fire
फोटो-06 आग लगने की घटना के बाद जानकारी देते दंपती। संवाद
कोंच। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पड़री में रविवार सुबह खाना बनाते समय गैस सिलिंडर में आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इसकी चपेट में आकर घर में रखा गृहस्थी का सामान, संदूक में रखे 25 हजार रुपये और करीब 10 क्विंटल गेहूं जलकर राख हो गया।
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गांव निवासी महेश कुमार वर्मा की पत्नी पुष्पा देवी रविवार सुबह घर में खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक गैस सिलिंडर में आग लग गई। आग फैलते ही घर में अफरातफरी मच गई। लपटों ने कमरे में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। सूचना पर पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नकदी, गेहूं और गृहस्थी का सामान जल चुका था। फायर सर्विस प्रभारी लखन सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। प्रथम दृष्टया गैस रिसाव के कारण आग लगने की आशंका है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

फोटो-06 आग लगने की घटना के बाद जानकारी देते दंपती। संवाद

फोटो-06 आग लगने की घटना के बाद जानकारी देते दंपती। संवाद

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