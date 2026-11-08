Jalaun News: गैस सिलिंडर में आग से गृहस्थी का सामान राख

गांव निवासी महेश कुमार वर्मा की पत्नी पुष्पा देवी रविवार सुबह घर में खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक गैस सिलिंडर में आग लग गई। आग फैलते ही घर में अफरातफरी मच गई। लपटों ने कमरे में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। सूचना पर पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नकदी, गेहूं और गृहस्थी का सामान जल चुका था। फायर सर्विस प्रभारी लखन सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। प्रथम दृष्टया गैस रिसाव के कारण आग लगने की आशंका है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।