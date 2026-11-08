Jalaun News: गैस सिलिंडर में आग से गृहस्थी का सामान राख
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:08 PM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:08 PM IST
विज्ञापन
कोंच। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पड़री में रविवार सुबह खाना बनाते समय गैस सिलिंडर में आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इसकी चपेट में आकर घर में रखा गृहस्थी का सामान, संदूक में रखे 25 हजार रुपये और करीब 10 क्विंटल गेहूं जलकर राख हो गया।
गांव निवासी महेश कुमार वर्मा की पत्नी पुष्पा देवी रविवार सुबह घर में खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक गैस सिलिंडर में आग लग गई। आग फैलते ही घर में अफरातफरी मच गई। लपटों ने कमरे में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। सूचना पर पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नकदी, गेहूं और गृहस्थी का सामान जल चुका था। फायर सर्विस प्रभारी लखन सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। प्रथम दृष्टया गैस रिसाव के कारण आग लगने की आशंका है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।
विज्ञापन
गांव निवासी महेश कुमार वर्मा की पत्नी पुष्पा देवी रविवार सुबह घर में खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक गैस सिलिंडर में आग लग गई। आग फैलते ही घर में अफरातफरी मच गई। लपटों ने कमरे में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। सूचना पर पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नकदी, गेहूं और गृहस्थी का सामान जल चुका था। फायर सर्विस प्रभारी लखन सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। प्रथम दृष्टया गैस रिसाव के कारण आग लगने की आशंका है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।
विज्ञापन