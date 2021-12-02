Jalaun News: जिला अस्पताल में चार सिक्योरिटी गार्ड भिड़े, सीएमएस ने नोटिस जारी किया

विज्ञापन

सिक्योरिटी गार्ड विनय प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार रात उनकी जिला अस्पताल में नाइट ड्यूटी थी। आरोप है कि रात करीब साढ़े 12 बजे सिक्योरिटी गार्ड प्रद्युम्न यादव, सौरभ यादव और आर्यन सलौनिया के साथ दो अज्ञात लोग अस्पताल परिसर में घूम रहे थे। घर जाने के लिए कहने पर विवाद शुरू हो गया। इमरजेंसी में तैनात वार्ड बॉय बलवीर यादव भी वहां मौजूद था। विनय ने आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की और मौके से भाग गए। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी विनय के खिलाफ अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है।सीएमएस डॉ. जेजे राम ने मामले में चारों सुरक्षा गार्डों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित फर्म को सेवा समाप्ति की कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। (संवाद)