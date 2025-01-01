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आग से दुकान में रखा करीब एक लाख रुपये कीमत का सामान जल गया। घटना के समय दुकानदार पत्नी के साथ महोबा जनपद के छानी गांव में शादी समारोह में शामिल होने गया था।थाना क्षेत्र के ग्राम उदनपुर निवासी मनीष कुमार गांव में किराना एवं जनरल स्टोर की दुकान चलाता है। सोमवार को वह पत्नी के साथ शादी समारोह में शामिल होने गया था। देर रात दुकान में बिजली के शार्ट सर्किट से आग लग गई।दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख पड़ोसियों और परिजन ने मौके पर पहुंचकर पानी डालना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जल चुका था।दुकानदार के मुताबिक आग से करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। दुकान में रखा गुटखा, नमकीन, बिस्किट, अगरबत्ती, इलायची, गरी, साबुन, छुहारा, खस्ता समेत अन्य किराना सामग्री जलकर नष्ट हो गई।वहीं बिजली विभाग के एसडीओ अजीत कुमार ने बताया कि यदि आग दुकान की आंतरिक वायरिंग में शार्ट सर्किट से लगी है तो इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की नहीं बनती। अभी तक पीड़ित की ओर से विभाग को कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।