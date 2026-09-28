Jalaun News: नरी-पहाड़गांव के बीच जरया नाले में दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत

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ग्रामीणों के मुताबिक जरया नाले के आसपास खेत हैं, जहां किसानों और ग्रामीणों का अक्सर आना-जाना रहता है। ऐसे में मगरमच्छ की मौजूदगी से लोगों के साथ ही पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से नाले के आसपास निगरानी बढ़ाने और मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उपयुक्त स्थान पर पहुंचाने की मांग की है। साथ ही बच्चों और पशुओं को नाले के पास न जाने देने की अपील की है।वन रेंजर संजीव तिवारी ने बताया कि अभी जानकारी नहीं है तत्काल टीम को मौके पर रवाना किया गया है।

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कोंच। विकासखंड क्षेत्र के ग्राम नरी और पहाड़गांव के बीच स्थित जरया नाले के किनारे रविवार को विशाल मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को मगरमच्छ नाले के बाहर खेतों की ओर जाते दिखा। इसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।