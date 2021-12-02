Jalaun News: रास्ते में रोककर दंपती और युवती से मारपीट

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भदरेखी गांव निवासी चंदन सिंह सोमवार को भाई दूज पर पत्नी रोशनी और बहन खुशी के साथ बाइक से महोबा जा रहे थे। गांव से करीब एक किलोमीटर आगे पहुंचे, तभी आटा की ओर से तेज गति में आ रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो उनकी बाइक के सामने आ गई। गाड़ी को अनियंत्रित देखकर चंदन ने बाइक रोक दी। आरोप है कि स्कॉर्पियो से उतरे चार-पांच युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पति को बचाने पहुंची रोशनी और खुशी के साथ भी अभद्रता करते हुए मारपीट की गई। चंदन का आरोप है कि आरोपी जाते समय पत्नी के गले में पड़ा मंगलसूत्र भी छीन ले गए।घटना के बाद पीड़ित ने पीआरवी को सूचना दी। जानकारी मिलने पर सीओ कालपी और आटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाश की तो उसका संबंध ग्राम सधारा से होने की जानकारी मिली।आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि गाड़ी निकलने के दौरान विवाद और मारपीट हुई थी। मंगलसूत्र छीनने की बात गलत है। फिलहाल मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।