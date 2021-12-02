Jalaun News: घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी, सीसीटीवी में चोर कैद

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कोंच। नया पटेल नगर स्थित बाबू पैलेस वाली गली में गुरुवार देर रात घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि चोर बाइक को स्टार्ट करने के बजाय पैदल ही धकेलकर ले गया। गोवर्धनपुरा निवासी अंकुर पटेल के बहनोई सुमित पटेल नरी की काले-नीले रंग की मोटरसाइकिल रात में मकान के बाहर खड़ी थी। देर रात एक युवक बाइक को पैदल धकेलते हुए पंचानन चौराहा होकर नदीगांव रोड की ओर ले जाता सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। युवक ने सफेद पेंट और शर्ट पहन रखी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। (संवाद)