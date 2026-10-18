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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Allegation of molestation of a female sub-inspector on a MEMU train

Jalaun News: मेमू में महिला दरोगा से छेड़छाड़ का आरोप

Sun, 18 Oct 2026 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:02 AM IST
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Allegation of molestation of a female sub-inspector on a MEMU train
उरई। झांसी से कानपुर जा रही 64607 मेमू में महिला दरोगा से छेड़छाड़ की सूचना पर रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना झांसी के पास एरच रोड रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। सीट को लेकर विवाद के बाद महिला दरोगा ने दो लोगों पर अभद्रता और छेड़खानी करने का आरोप लगाया। सूचना के बाद ट्रेन करीब 50 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। महिला दरोगा ने उरई जीआरपी में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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लखीमपुर खीरी में तैनात महिला दरोगा शनिवार की सुबह अपने बच्चों के साथ झांसी से पूंछ थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी ससुराल जा रही थी। यात्रा के दौरान ट्रेन में सीट को लेकर कुछ यात्रियों से उनका विवाद हो गया। महिला दरोगा का आरोप है कि विवाद के दौरान दो लोगों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए छेड़खानी की। इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल तक पहुंचने के बाद एरच रोड स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई।
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घटना की सूचना मिलने पर उरई स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ट्रेन में पहुंची, लेकिन वहां महिला दरोगा नहीं मिलीं। बाद में महिला दरोगा की ओर से उरई जीआरपी में शिकायत किए जाने की बात सामने आई। पुलिस के अनुसार, विवाद में शामिल बताए जा रहे युवक के साथ उसकी पत्नी भी थी। ऐसे में सीट को लेकर हुए विवाद और छेड़खानी के आरोपों की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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जीआरपी थाना प्रभारी हेमंत सोलंकी ने बताया कि महिला दरोगा से अभद्रता और छेड़खानी की शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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