फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Agriculture Department keeps an eye on illegal pesticides being sold online

Jalaun News: ऑनलाइन बिक रहे अवैध कीटनाशकों पर कृषि विभाग की नजर

Sun, 18 Oct 2026 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Agriculture Department keeps an eye on illegal pesticides being sold online
उरई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कीटनाशक खरीदने वाले किसान सावधान रहें। अपंजीकृत और अवैध रूप से आयात किए गए कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए कृषि रक्षा विभाग ने जिले में विशेष अभियान शुरू किया है। ऑनलाइन बेचे जा रहे कीटनाशकों की निगरानी और जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होगी।
विज्ञापन

जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. गगन दीप सिंह ने बताया कि कृषि निदेशालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जांच में अवैध या अपंजीकृत कीटनाशक बेचने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने किसानों से अपील की है कि कीटनाशक खरीदते समय उत्पाद का पंजीकरण, निर्माता का नाम, लेबल और इस्तेमाल संबंधी निर्देश जरूर जांच लें। बिना प्रमाणिकता वाले या संदिग्ध उत्पादों का इस्तेमाल करने से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। इसका असर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी पड़ सकता है। यदि किसी किसान को ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से अवैध कीटनाशक बिकने की जानकारी मिलती है तो वह जिला कृषि रक्षा अधिकारी के कार्यालय को सूचना दे सकता है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed