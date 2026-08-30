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Jalaun News: एडी ने आरोग्य मंदिरों का किया निरीक्षण, परखी व्यवस्थाएं

Sun, 30 Aug 2026 12:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:49 AM IST
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AD inspected Arogya Mandirs and assessed the arrangements.
कुठौंद। झांसी मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. आरके सोनी ने शनिवार को कुठौंद क्षेत्र के तीन स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर शंकरपुर, ईंटों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कुठौंद पीएचसी में उपलब्ध सुविधाओं, दवाओं की स्थिति और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया।
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निरीक्षण के दौरान डॉ. सोनी ने सभी केंद्रों पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। शंकरपुर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सीएचओ राहुल और एएनएम शशि तिवारी मौजूद रहीं। अपर निदेशक ने मरीजों को समय से उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने ईंटों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। यहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय चक, फार्मासिस्ट प्रमोद कुमार और एएनएम सीमा उपस्थित रहे।
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कुठौंद पीएचसी में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अरुण कुमार तिवारी मौजूद मिले। डॉ. सोनी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों को समय से उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।
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