Jalaun News: युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:44 AM IST
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कालपी। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने गांव के ही युवक पर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है।
पिता ने दी तहरीर में बताया कि वह पुत्री के साथ रहता है। आरोप है कि पांच अगस्त की सुबह करीब 10 बजे हर्षित उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश करने के बाद भी बेटी का पता नहीं चल सका।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि युवती घर से करीब पांच ग्राम का मंगलसूत्र, डेढ़ तोला हार, दो तोला पायल, 100 ग्राम अन्य सामान और 18 हजार रुपये नकद भी लेकर गई है। उसने पुलिस से पुत्री की तलाश कर बरामदगी कराने और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। (संवाद)
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पिता ने दी तहरीर में बताया कि वह पुत्री के साथ रहता है। आरोप है कि पांच अगस्त की सुबह करीब 10 बजे हर्षित उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश करने के बाद भी बेटी का पता नहीं चल सका।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि युवती घर से करीब पांच ग्राम का मंगलसूत्र, डेढ़ तोला हार, दो तोला पायल, 100 ग्राम अन्य सामान और 18 हजार रुपये नकद भी लेकर गई है। उसने पुलिस से पुत्री की तलाश कर बरामदगी कराने और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। (संवाद)