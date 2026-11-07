Jalaun News: बेकरी की आड़ में जमा कर रखा था पटाखों का जखीरा पकड़ा

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उपनिरीक्षक सुखबीर सिंह के अनुसार, दीपावली के मद्देनजर वह बृहस्पतिवार को क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बाबई बाजार में एक दुकानदार अवैध रूप से बारूद का भंडारण कर पटाखों की बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस को देखकर दुकानदार भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। दुकान की तलाशी लेने पर दो प्लास्टिक की बोरियों में आतिशबाजी का सामान मिला।बरामद सामान में आवाज वाले 43 गोले, डबल आवाज वाले 89 गोले, लैला-मजनू पटाखे का एक पैकेट, छुछुरी पांच अवतार ब्रांड के दो पैकेट, क्रेजी नट्स और ग्रेप नट्स का एक-एक पैकेट तथा कलर रेन सहित अन्य पटाखे शामिल हैं। घनी आबादी के बीच पटाखों के भंडारण और बिक्री का लाइसेंस मांगने पर दुकानदार कोई अभिलेख नहीं दिखा सका। पुलिस ने उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।