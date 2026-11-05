Hathras News: दो समुदायों के युवकों में मारपीट, शिकायतकर्ता हिरासत में

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यह विवाद रात करीब आठ बजे मोहल्ला दखल निवासी अल्फैज और दूसरे मोहल्ला के एक दूध विक्रेता के पुत्र के बीच शुरू हुआ था। दोनों में गाली-गलौज और मारपीट हुई। दूध विक्रेता के पुत्र ने अपने मोहल्ले में जाकर झगड़े की जानकारी दी।आरोप है कि इसके बाद उसके पक्ष के कई युवक डंडा लेकर अल्फैज के घर पहुंचे और मारपीट करने लगे। अल्फैज ने डायल 112 को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर फरार हो गए। पुलिस अल्फैज को अपने वाहन में बिठाकर कोतवाली ले गई और उसे हिरासत में रखा।रात में कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने युवक गफ्फार के घर की किवाड़ तोड़कर उसे भी हिरासत में ले लिया। पुलिस दूसरे पक्ष के फरार हमलावरों को पकड़ नहीं पाई। हालांकि झगड़े में किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी। कोतवाली प्रभारी मनीष चिकारा ने बताया कि दोनों पक्षों के युवकों के बीच समझौता हो गया है। संवाद