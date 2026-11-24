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इगलास के गांव लालगढ़ी निवासी सोवरन सिंह मजदूरी करते थे। रविवार रात वह अपनी पत्नी को लेने के लिए हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन आ रहे थे। इस दौरान मथुरा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सोवरन सिंह सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले गए और बुरी तरह कुचलने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार सुबह परिवार के लोग भी पहुंच गए। सोवरन सिंह अपने पीछे तीन बच्चे छोड़ गए हैं। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि कार को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश की जा रही है। संवाद