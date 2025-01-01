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मृतका सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के परसौरेा गांव निवासी मजदूर युसूफ की पत्नी थी। दोनों की शादी वर्ष 2020 में हुई थी और उनकी एक बेटी है। यूसुफ लंबे समय से पत्नी और बेटी के साथ अपनी ससुराल गांव किंदौली में रह रहा था। सूचना मिलने पर यूसुफ और परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल पहुंचे। हाथरस गेट कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों व अन्य लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होगी। संवाद

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हाथरस। कोतवाली हाथरस गेट के गांव किंदौली में शुक्रवार की शाम 25 वर्षीय शबाना घर के कमरे में फंदे पर लटका मिली। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।