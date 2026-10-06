Hathras News: अल्ट्रासाउंड मशीन खराब, मायूस लौट रहे मरीज

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जिला अस्पताल में रोजाना औसतन 40 से 50 मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। पांच दिनों से जांच ठप होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उठानी पड़ रही है। सरकारी अस्पताल में सुविधा न मिलने के कारण मरीजों को निजी पैथोलॉजी केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें भारी-भरकम फीस चुकानी पड़ रही है।जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की दो मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन वर्तमान में दोनों ही खराब पड़ी हैं। सोमवार को सुबह से ही जांच के लिए पहुंचे मरीज और उनके तीमारदार घंटों कतार में लगे रहे, लेकिन बाद में मशीन खराब होने की जानकारी मिलने पर उन्हें बैरंग लौटना पड़ा।सीएमएस डॉ. सूर्यप्रकाश ने बताया कि मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण जांच प्रक्रिया बाधित हुई है। मशीन को ठीक कराने के लिए संबंधित इंजीनियरों से संपर्क कर प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार तक मशीन को दुरुस्त करवाकर अल्ट्रासाउंड सेवा पुनः शुरू करा दी जाएगी।