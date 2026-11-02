फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Two women made off with jewelry worth 1.5 lakh rupees under the pretext of looking at ornaments.

Hathras News: आभूषण देखने के बहाने दो महिलाओं ने उड़ाए डेढ़ लाख के गहने

Mon, 02 Nov 2026 02:24 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Two women made off with jewelry worth 1.5 lakh rupees under the pretext of looking at ornaments.
पोरा गांव बाजार स्थित सोनी ज्वेलर्स की दुकान से आभूषण चोरी करने के आरोप में दुकानदार ने दो महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों महिलाएं कथित रूप से चोरी करती दिखाई दी हैं।
विज्ञापन

दुकान संचालक मुकेश सोनी के अनुसार, दोनों महिलाएं पिछले कुछ समय से दुकान पर आकर सोने-चांदी के भाव पूछती थीं और झुमके, पायल, चेन व अंगूठियां दिखाने को कहती थीं। काफी देर तक आभूषण देखने के बाद बिना खरीदारी किए चली जाती थीं। सामान कम होने का शक हुआ तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। रविवार को दोनों महिलाएं फिर दुकान पहुंचीं तो दुकानदार ने उन्हें पहचानकर पुलिस बुला ली। दुकानदार के मुताबिक, तीन जोड़ी पायल और एक जोड़ी झाले, जिनकी कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये है, चोरी हुए हैं। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed