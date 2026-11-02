सिकंदराराऊ: दो सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की गई जान, एक गंभीर घायल, फर्रुखाबाद किया रेफर

सिकंदराराऊ कस्बे में रात के समय हुई दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की जान चली गई। इन हादसों में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामलों की जांच कर रही है।

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पहली दुर्घटना कासगंज रोड स्थित बाईपास पर हुई। शनिवार देर रात फरीदाबाद निवासी गिरेंद्र (28) पुत्र लेखराज यादव अपनी बाइक से जा रहे थे। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गिरेंद्र खेतों में जा गिरे और उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले गई। डॉक्टरों ने गिरेंद्र को वहां मृत घोषित कर दिया। रात में ही उनके परिजन ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए थे। पुलिस ने गिरेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।दूसरी दुर्घटना रविवार रात करीब 1:30 बजे अलीगढ़ हाईवे पर ग्राम हुसैनपुर के पास हुई। एटा की तरफ जा रही एक मैक्स पिकअप को पीछे से अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस टक्कर से पिकअप में बैठे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने नवाबगंज फर्रुखाबाद निवासी विकास पुत्र अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया।पिकअप दुर्घटना में दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद फर्रुखाबाद रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने विकास के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोनों ही मामलों में अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इन सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की गहनता से जांच कर रही है।