Hathras News: ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, किसान की मौत

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ग्राम पंचायत जारऊ के गांव पंच नगरिया नगला तासी निवासी भीमसेन पुत्र विजेंद्र सिंह बुधवार को आगरा के कस्बा खंदौली के बाजार गए थे। बृहस्पतिवार को बाजार से कृषि उपकरण लेकर स्कूटी से अपने गांव लौट रहे थे। आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर गांव वास अमरू के निकट राजगढ़ पैलेस के सामने पहुंचते ही पीछे से आए ट्रक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस और हाईवे एंबुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक भीमसेन की मौत हो चुकी थी। परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि भीमसेन तीन बच्चों के पिता थे। उनकी मौत से परिवार में मातम छा गया। परिजनों ने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व भीमसेन के एक भाई की भी आंधी के दौरान पेड़ गिरने से मौत हो गई थी। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।