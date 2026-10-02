Hathras News: भिड़ंत के बाद पलटे ट्रक व ट्रैक्टर, चालक घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 02 Oct 2026 02:33 AM IST
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एनएच 34 के अलीगढ़ रोड स्थित गांव हुसैनपुर के निकट बीती रात एक तेज रफ्तार गेहूं से लदे ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। दोनों वाहन अनियंत्रित होकर हाइवे पर पलट गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया।
हादसे के बाद हाइवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार की रात्रि 12 बजे करीब धान से लदा एक ट्रैक्टर अलीगढ़ की तरफ से आ रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर गांव हुसैनपुर के समीप पहुंचा, तभी एटा की ओर से गेहूं से लदे ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक सत्यप्रकाश निवासी खासपुर पुरदिलनगर घायल हो गया। ट्रक के चालक और क्लीनर भी जख्मी हो गए। पुलिस ने हाइड्रा और जेसीबी की मदद से सड़क पर पलटे वाहनों और बिखरे पड़े सामान को हटवाया, जिसके बाद हाइवे पर यातायात सुचारू हो सका।
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हादसे के बाद हाइवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार की रात्रि 12 बजे करीब धान से लदा एक ट्रैक्टर अलीगढ़ की तरफ से आ रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर गांव हुसैनपुर के समीप पहुंचा, तभी एटा की ओर से गेहूं से लदे ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी।
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टक्कर के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक सत्यप्रकाश निवासी खासपुर पुरदिलनगर घायल हो गया। ट्रक के चालक और क्लीनर भी जख्मी हो गए। पुलिस ने हाइड्रा और जेसीबी की मदद से सड़क पर पलटे वाहनों और बिखरे पड़े सामान को हटवाया, जिसके बाद हाइवे पर यातायात सुचारू हो सका।
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